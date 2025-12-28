Nouvelle star au PSG : Signature imminente ?

Pierrick Levallet

Ayant prévu d’être peu actif sur le mercato en janvier, le PSG préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Ibrahima Konaté, en fin de contrat à l’issue de la saison à Liverpool. Les Reds espéreraient toutefois boucler la prolongation de l’international français dans les prochaines semaines.

Le PSG va être plutôt discret sur le mercato cet hiver. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale ne comptait pas vraiment recruter en janvier. En revanche, les dirigeants parisiens semblent déjà préparer leur recrutement pour l’été prochain. Et les Rouge-et-Bleu pourraient saisir une grosse opportunité sur le marché des transferts.

Le PSG suit Konaté de près Le PSG suivrait en effet avec attention la situation d’Ibrahima Konaté. Son contrat à Liverpool expire en juin prochain et les négociations pour sa prolongation ne semblent pas avancer. Pourtant, les Reds continueraient de nourrir un espoir quant à la signature de l’international français.