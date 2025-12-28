Transfert surprise au PSG : La réponse cash !

Pierrick Levallet

Et si le PSG tentait le coup Manu Koné cet hiver ? Le club de la capitale n’avait pas prévu de se montrer très actif sur le mercato en janvier. Mais les rumeurs d’un transfert de l’international français commencent à prendre de l’ampleur. L’AS Roma n’aurait toutefois pas prévu de laisser filer son milieu de terrain de 24 ans en cours de saison.

Le PSG ne semble pas avoir prévu d’être très actif lors de ce mercato hivernal. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale entendait terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. Mais malgré cela, les rumeurs fusent au sujet du recrutement parisien en janvier. Certains commencent même à être évoqués chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG suit Koné de près La presse italienne a notamment fait part d’un intérêt du PSG pour Manu Koné. Le milieu de terrain de 24 ans est indiscutable à l’AS Roma. Il représenterait ainsi un renfort de choix pour Luis Enrique, qui bénéficierait d’une option supplémentaire pour son entrejeu derrière Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves.