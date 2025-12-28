Un attaquant refuse un pactole pour l'OM, transfert annulé !

M'Baye Niang aurait pu arborer la tunique de l'OM si tout devait se produire comme prévu. Il n'en a pas été le cas. Ce qui a empêché l'ex-international sénégalais de vivre un rêve à l'Olympique de Marseille. Et ce, alors qu'il a refusé de signer des offres très alléchantes sur le plan économique. Explications.
Au printemps 2019, le Stade Rennais vivait un moment historique pour le club breton en raflant la troisième Coupe de France de son histoire. Face au PSG de Thomas Tuchel et de Neymar ainsi que de Kylian Mbappé, les Rennais remportaient la partie (2-2 puis 6-5 aux tirs au but). Le moment pour M'Baye Niang de vivre un rêve à l'OM ?
«Des offres de Chine à 10M€ net, du Qatar à 5M€»
Invité à s'exprimer de son transfert avorté à l'OM, sans évoquer la temporalité mais au vu de son récit et de l'inclusion de la nomination de Pablo Longoria il doit s'agir de l'été 2020, M'Baye Niang a vidé son sac au média Carré. « Pour te dire toute la vérité, j'étais déjà à l'OM dans ma tête. Mon agent m'en parle. Je dis que Marseille je veux. Il y avait une offre de 20M€ je crois. J'avais dit à (Olivier) Létang : « S'il y a ça, je te demande une faveur en ayant gagné la Coupe de France avec Rennes contre Paris de me faire ce petit geste pour pouvoir rejoindre l'OM. » Il a dit qu'il n'allait jamais me bloquer parce que j'avais des offres de malade. Des offres de Chine à 10M€ net, du Qatar à 5M€. Mais je n'avais qu'une chose en tête : aller à Marseille ».
«Le grand attaquant, ça devait être moi»
Pour mettre toutes les chances de son côté au sujet d'un transfert à l'OM, M'Baye Niang a refusé de belles offres, mais cette opération lui est passée sous le nez. « Mes deux enfants sont nés ici, ma femme est d'ici. Je me suis dit pourquoi ne pas tenter le challenge, parce que le caractère je l'ai, et Balotelli l'avait fait. S'il a réussi, je ne peux que réussir. Ayant le même équipementier que l'OM, j'apprends que mes crampons sont déjà à la Commanderie, c'est pour ça que ça commence à parler. Et entre temps, Pablo Longoria est arrivé. Il s'avère que les plans ont un peu changé. Au début, c'était en Stand-by, pour après ne pas marcher. Le grand attaquant, ça devait être moi, mais la volonté de Dieu a fait autre chose ».