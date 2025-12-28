Un attaquant refuse un pactole pour l'OM, transfert annulé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

M'Baye Niang aurait pu arborer la tunique de l'OM si tout devait se produire comme prévu. Il n'en a pas été le cas. Ce qui a empêché l'ex-international sénégalais de vivre un rêve à l'Olympique de Marseille. Et ce, alors qu'il a refusé de signer des offres très alléchantes sur le plan économique. Explications.

Au printemps 2019, le Stade Rennais vivait un moment historique pour le club breton en raflant la troisième Coupe de France de son histoire. Face au PSG de Thomas Tuchel et de Neymar ainsi que de Kylian Mbappé, les Rennais remportaient la partie (2-2 puis 6-5 aux tirs au but). Le moment pour M'Baye Niang de vivre un rêve à l'OM ?

«Des offres de Chine à 10M€ net, du Qatar à 5M€» Invité à s'exprimer de son transfert avorté à l'OM, sans évoquer la temporalité mais au vu de son récit et de l'inclusion de la nomination de Pablo Longoria il doit s'agir de l'été 2020, M'Baye Niang a vidé son sac au média Carré. « Pour te dire toute la vérité, j'étais déjà à l'OM dans ma tête. Mon agent m'en parle. Je dis que Marseille je veux. Il y avait une offre de 20M€ je crois. J'avais dit à (Olivier) Létang : « S'il y a ça, je te demande une faveur en ayant gagné la Coupe de France avec Rennes contre Paris de me faire ce petit geste pour pouvoir rejoindre l'OM. » Il a dit qu'il n'allait jamais me bloquer parce que j'avais des offres de malade. Des offres de Chine à 10M€ net, du Qatar à 5M€. Mais je n'avais qu'une chose en tête : aller à Marseille ».