Kvaratskhelia : L'annonce qui va faire paniquer le PSG !

Axel Cornic

Acteur principal de la saison historique du Paris Saint-Germain dès son arrivée en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia est très loin de ses standards. L’international géorgien a en effet réalisé des prestations très décevantes pour un joueur de son niveau et pour le moment, il ne semble pas s’être repris.

Certains assurent qu’il est l’une des meilleures recrues hivernales de l’histoire. Transféré lors du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia a totalement changé le visage du PSG, permettant notamment à Luis Enrique de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe. Mais après six mois exceptionnels, l’ailier de 24 ans semble traverser une période plus délicate.

« On avait vécu un peu la même chose à Naples » Cette saison, Kvaratskhelia c’est en effet 3 buts et 5 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Une méforme qui commence à inquiéter le PSG, surtout parce qu’elle semble être récurrente. « On avait vécu un peu la même chose à Naples » a expliqué Stéphane Jobard, dans L’Equipe.