Plusieurs joueurs menacés à l'étranger, c'est la terreur au PSG !

Au cours des dernières années, certains joueurs du PSG ont été en proie à certaines menaces. Si certains se sont notamment fait cambriolés, d’autres ont reçu des menaces au sein de leur propre pays. Ancien directeur sportif adjoint du club parisien, Luis Ferrer a révélé comment certains Argentins avaient été terrorisés.

Lors de la dernière décennie, de nombreux joueurs du PSG ont subi des incivilités. Plusieurs membres de l’effectif parisien ont notamment subi de violents cambriolages, et même parfois des séquestrations, comme cela a pu être le cas pour Gianluigi Donnarumma. Mais parfois, les menaces viennent directement des pays de certaines stars.

Des Argentins du PSG menacés Ancien directeur sportif adjoint du PSG ayant notamment participé à l’arrivée puis à la prolongation de Kylian Mbappé à Paris, Luis Ferrer a révélé que certains Argentins avaient reçu de graves menaces au pays. « Je l’ai vu même avec des joueurs du PSG. Il y a pas eu énormément de joueurs argentins au PSG, mais je préfère rester privé et ne pas citer de noms », a révélé l’ancien dirigeant parisien au journaliste Sacha Tavolieri.