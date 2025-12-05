70M€ : Le PSG répond cash sur un sujet sensible !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt pour ses performances décevantes depuis le début de la saison avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia peine à retrouver son état de forme de la saison dernière où il avait tout de suite brillé après son transfert à 70M€ en janvier 2025. Mais de son côté, Luis Enrique désamorce la polémique autour de l'attaquant géorgien du PSG.

Que se passe-t-il pour Khvicha Kvaratskhelia au PSG ? L'attaquant géorgien, qui avait été recruté pour 70M€ en janvier 2025, avait largement contribué à la victoire en Ligue des Champions. Mais depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Naples n'affiche clairement pas le même rendement avec le PSG, et ses récentes performances inquiètent les observateurs.

« Un joueur de haut niveau » Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a évoqué l'épineux cas Kvaratskhelia au PSG : « Je ne fais aucune distinction. Je suis très content de ses performances, c'est un joueur de haut niveau. Très content de lui depuis son arrivée. Tous les joueurs ont des hauts et des bas, pas de soucis », indique l'entraîneur espagnol du PSG, qui assure donc la défense de son joueur.