Transfert à 100M€ : Le PSG trahi par un proche d'Ousmane Dembélé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très présent au sein du vestiaire du PSG, l'agent Moussa Sissoko gère la carrière de plusieurs joueurs parisiens. Parmi eux, Bradley Barcola aurait récemment refusé une prolongation de contrat. Une situation qui interpelle en Allemagne où l'on rappelle que Moussa Sissoko est très influent.

Il y a quelques jours, Le Parisien révélait que Bradley Barcola avait refusé une offre de prolongation alors que son contrat prend fin en 2028. Une décision qui n'est pas définitive mais qui sonne comme un avertissement alors que l'ancien joueur de l'OL est clairement passe derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué dans la hiérarchie offensive du PSG.

Le Bayern va revenir à la charge pour Barcola ? Et selon les informations de FCB Inside, cette information n'est pas passée inaperçue du côté du Bayern Munich qui avait déjà fait part de son intérêt pour Bradley Barcola l'été dernier. Face à l'intransigeance du PSG, les Bavarois avaient préféré se tourner vers Luis Diaz.