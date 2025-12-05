Lucas Chevalier au PSG, ils hallucinent complètement à l'étranger !

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour s'offrir Lucas Chevalier, faisant ainsi de lui le successeur de Gianluigi Donnarumma. Très attendu, le Français peine toutefois à convaincre depuis qu'il a rejoint le club de la capitale en provenance du LOSC. Les performances de Chevalier en déçoivent plus d'un et voilà que du côté de la Russie, on se poserait de nombreuses questions...
Recruté par le PSG pour faire oublier Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Attendu au tournant, l'ancien du LOSC connait des premiers compliqués à Paris. Malgré ça, Chevalier peut compter sur le soutien de Luis Enrique, qui continue de l'aligner dans les buts plutôt que de donner sa chance à Matvey Safonov.
« En Russie, les gens ne comprennent pas... »
Malgré les problèmes de Lucas Chevalier au PSG, Matvey Safonov n'a donc toujours pas joué depuis le début de la saison. De quoi provoquer l'incompréhension du côté de la Russie. En effet, pour L'Equipe, le journaliste Vladislav Shapiro a fait savoir : « En Russie, les gens ne comprennent pas pourquoi Chevalier joue encore ».
Safonov meilleur que Chevalier ?
« Beaucoup estiment que Safonov est meilleur que Chevalier et mériterait d'avoir une chance en Coupe, en Ligue 1 ou en Ligue des champions », a-t-il poursuivi. Pour le moment, le compteur est toujours bloqué à 0 apparition avec le PSG pour Matvey Safonov cette saison. Cela pourrait toutefois changer ce samedi face à Rennes.