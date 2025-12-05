Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour s'offrir Lucas Chevalier, faisant ainsi de lui le successeur de Gianluigi Donnarumma. Très attendu, le Français peine toutefois à convaincre depuis qu'il a rejoint le club de la capitale en provenance du LOSC. Les performances de Chevalier en déçoivent plus d'un et voilà que du côté de la Russie, on se poserait de nombreuses questions...

Recruté par le PSG pour faire oublier Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Attendu au tournant, l'ancien du LOSC connait des premiers compliqués à Paris. Malgré ça, Chevalier peut compter sur le soutien de Luis Enrique, qui continue de l'aligner dans les buts plutôt que de donner sa chance à Matvey Safonov.

« En Russie, les gens ne comprennent pas... » Malgré les problèmes de Lucas Chevalier au PSG, Matvey Safonov n'a donc toujours pas joué depuis le début de la saison. De quoi provoquer l'incompréhension du côté de la Russie. En effet, pour L'Equipe, le journaliste Vladislav Shapiro a fait savoir : « En Russie, les gens ne comprennent pas pourquoi Chevalier joue encore ».