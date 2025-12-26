PSG : Kvaratskhelia a une liaison secrète à Paris !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, il y a souvent eu des clans au PSG. Les joueurs se regroupent par affinités ou bien selon leurs origines. Matvey Safonov a d’ailleurs fait quelques révélations sur le vestiaire parisien et selon les dires du gardien de but, c’est de Khvicha Kvaratskhelia qu’il serait le plus proche. Une amitié facilitée par le fait que le Géorgien parle un peu russe.

Dernièrement, Matvey Safonov est en train de prendre une plus grande importance au PSG. Grâce ou à cause de la blessure de Lucas Chevalier, le portier russe en a profité pour récupérer la place de titulaire et il a réalisé de bonnes prestations. Il a notamment épaté tout le monde en arrêtant quatre tentatives des joueurs de Flamengo lors de la séance de tirs au but en finale de Coupe intercontinentale.

Safonov blessé à son tour Malheureusement, les récentes bonnes prestations de Matvey Safonov se sont stoppées à cause d’une blessure. En effet, lors de la séance de tirs au but contre Flamengo, le portier du PSG s’est blessé en arrêtant une tentative d’un joueur brésilien. Le portier russe va donc être absent pendant trois ou quatre semaines et cela pourrait donc profiter à Lucas Chevalier cette fois.