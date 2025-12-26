Laure Boulleau : La rupture annoncée dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, Laure Boulleau s'est imposée comme l'une des principales consultantes sur Canal+. Toutefois, l'année prochaine, elle ne sera pas présente dans le programme Au Micro. Et pour cause, Thomas Sénécal, directeur des sports de la chaîne cryptée, annonce faire une pause avec cette émission. Pas de saison 3 pour le moment.

Consultante vedette sur Canal+, Laure Boulleau s'est vu confier d'autres missions sur la chaîne cryptée à l'image de la présentation du documentaire « 24h de Boulleau » ou encore de sa présence dans le jury d'Au Micro. Cependant, Thomas Sénécal, directeur des sports de Canal+, révèle mettre ce programme en pause pour le moment.

Pas de saison 3 pour Au Micro pour le moment « Nous faisons une pause. Mais on adore le concept, le rendu, et on réfléchit à le décliner sur d'autres disciplines, comme le rugby, les sports mécaniques ou peut-être même une version multisports, où chacun viendrait avec sa spécialité et où on conserverait le meilleur », révèle-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant d'évoquer une autre nouvelle qui concerne Laure Boulleau, à savoir la prolongation des droits de diffusion des Coupes d'Europe de football jusqu'en 2031.