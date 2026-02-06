«Dans la liste pour partir», un phénomène du PSG assuré de vivre une nouvelle aventure l’été prochain ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis la saison dernière, le PSG a réussi à former un effectif d'une efficacité incroyable. Le club évolue à un haut niveau et peut compter sur de jeunes éléments qui ont bien progressé. A l'approche de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, les sélectionneurs sont attentifs à tous les détails et les listes des joueurs convoqués commencent à dessiner.

Depuis sa victoire lors de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG n'a quasiment pas changé d'effectif. Le club peut s'appuyer sur une forte capacité d'adaptation au plus haut niveau avec ses jeunes joueurs et parmi les forces en présence, un phénomène peut vraiment croire à sa future sélection pour le Mondial malgré la concurrence. Il faudra toutefois essayer d'élever le niveau.

Désiré Doué avec Deschamps, c'est presque fait Recruté au PSG en 2024, Désiré Doué s'est révélé au plus haut niveau en réalisant des performances exceptionnelles pour son jeune âge. Le jeune attaquant de 20 ans n'évolue pas à son meilleur niveau en ce moment mais il peut tout à fait prétendre à une place dans la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps en vue du Mondial 2026. « Didier Deschamps ne le considère pas comme un titulaire indiscutable, mais Désiré Doué est indiscutable dans la liste pour partir au Mondial. Il est moins bien en ce moment, c'est une réalité » assure Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC.