«Une amitié incroyable» qui a viré à la guerre entre deux stars du PSG !

Ces dernières années, dans le vestiaire du PSG, les stars se sont succédées et côtoyées. De nombreux noms ont ainsi porté le maillot du club de la capitale. Et si ça s'est souvent bien passée entre certaines, voilà que par moment, la relation s'est considérablement dégradée...

Aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux dans le vestiaire du PSG. Entre les joueurs de Luis Enrique, c'est l'union sacrée. Mais voilà qu'il y a pourtant quelques années encore, le groupe parisien était rongé par certaines tensions et une guerre interne entre deux stars de l'effectif. En effet, Neymar et Kylian Mbappé auront joué ensemble pendant 6 saisons au PSG. Et s'ils étaient les meilleurs amis du monde quand ils sont arrivés en 2017, leur relation s'est détériorée au fil du temps.

« Si Neymar vient, je veux venir aussi » Initialement, tout était tout rose entre Neymar et Kylian Mbappé. Le Français avait même voulu rejoindre le PSG car le Brésilien était là. « Je me souviens très bien du Trophée des Champions contre le Monaco de Mbappé. À la fin du match, il est venu me voir et m’a dit : Si Neymar vient, je veux venir aussi. Tu peux en parler au président. Moi aussi je veux faire partie de cette équipe. Neymar a signé et Mbappé est arrivé », a révélé Thiago Silva pour les médias de la Ligue 1.