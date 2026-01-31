«Pas le choix», Zidane a signé un gros contrat et réagit : «J’en avais besoin»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait franchi un cap décisif pour la fin de sa carrière de joueur en signant un gros contrat dans le cadre de son transfert au Real Madrid en 2001, estimé aux alentours de 80M€. Un deal record pour l’époque. Et Zidane affirme qu’il avait besoin de ce nouveau challenge à cette époque-là de sa vie.

Après avoir porté les maillots de l’AS Cannes, des Girondins de Bordeaux et de la Juventus Turin, Zinedine Zidane aspirait à franchir de nouveau un cap en 2001. Et après cinq saisons passées au sein du club bianconero, l’ancien numéro 10 a finalement opté pour un transfert au Real Madrid. Montant de l’opération : 80M€, ce qui faisait de Zidane le joueur le plus cher de l’histoire du marché à cette époque, et l’international tricolore avait signé un joli contrat fructueux avec le club merengue.

« C’était hallucinant » En juin 2022, dans un entretien accordé à L’EQUIPE à l’occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane s’est livré sur ce transfert au Real Madrid : « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€. C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », confie Zidane, qui reconnaît que la somme était extravagante pour son transfert.