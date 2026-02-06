Une star «proche de signer à l’OM», l’info que personne n’a vu venir !

Depuis le début du projet QSI en 2011, des nombreuses stars mondiales sont passées dans les rangs du Paris Saint-Germain. Mais certaines d’entre elles auraient très bien pu trahir le club de la capitale et évoluer chez le grand rival de l’Olympique de Marseille.
Après avoir longtemps subi la loi parisienne, l’OM s’est rebellé cette saison avec une première victoire en Ligue 1 depuis le 13 septembre 2020. Mais le PSG a pris sa revanche lors du Trophée des Champions en janvier et pourrait bien remettre les choses au clair ce dimanche 8 février, avec le match retour de Championnat au Parc des Princes.
Sergio Ramos à Marseille ?
Pour ce match, on aurait bien pu voir un ancien du PSG dans les rangs de l’OM, puisqu’un certain Sergio Ramos aurait vraisemblablement proposé ses services tout récemment après avoir été snobé par le FC Séville. « Après la conférence de presse, il y a un appel de René Ramos au président de Séville pour lui parler. C’était pour lui dire que Sergio Ramos est prêt à jouer gratuitement pour Séville jusqu’à la fin de la saison » a raconté le journaliste espagnol Roberto Gomez.
« Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille »
« Séville répond à René Ramos qu’il ne peut pas recruter Sergio parce qu’il peut devenir dans quelques mois le patron du club. Ramos était très mécontent parce qu’il voulait aider l’équipe » a-t-il poursuivi, au micro de Radio Marca. « Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai ». Un joueur de l’expérience de Sergio Ramos aurait sans aucun doute pu être très précieux pour l’OM, surtout vu ce qu’il s’est passé lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.