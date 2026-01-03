Transfert au Paris FC : Sergio Ramos a tranché !

Alexis Brunet

Actuellement 14ème de Ligue 1, le Paris FC n’a pas une grosse marge par rapport au barragiste et à la zone de relégation. Le club de la capitale cherche donc à se renforcer lors du mercato hivernal et le nom de Sergio Ramos est notamment cité dans l’orbite des dirigeants parisiens. Malheureusement, l’international espagnol ne semble pas tellement tenté par ce projet.

Pour sa remontée en Ligue 1, le Paris FC a du mal. Le club de la capitale ne joue pas les premiers rôles et il flirte même avec la zone de relégation. Les Parisiens n’ont que cinq points d’avance sur le FC Nantes, le premier relégable. Pour éviter tout accident, le PFC cherche donc à se renforcer qualitativement lors du mercato hivernal.

Le Paris FC veut Sergio Ramos ! Parmi les secteurs à renforcer, la défense est l’un des gros chantiers du Paris FC, qui n’est pas satisfait d’Otavio, arrivé pour 17M€ l’été dernier. Dans ce sens, d’après les informations de Foot Mercato, le club de la capitale aurait coché le nom de Sergio Ramos. Ce dernier a l’avantage d’être libre de tout contrat et il pourrait apporter toute son expérience à un groupe qui reste assez jeune.