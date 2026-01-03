Un buteur à l'OM : Le transfert confirmé à l'étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar d’Ulisses Garcia, Ruben Blanco et Pol Lirola, Neal Maupay fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se séparer lors de ce mercato hivernal. Dans cette optique, l’attaquant âgé de 29 ans a une porte de sortie Italie. Pise, avant-dernier de Serie A, est très intéressée par le joueur de Marseille.

Comme indiqué par Pablo Longoria il y a une quinzaine de jours en conférence de presse, l’objectif de l’OM est d’alléger sa masse salariale cet hiver. En ce sens, il y a plusieurs candidats à un départ : Ruben Blanco (30 ans), Ulisses Garcia (29 ans), Pol Lirola (28 ans), mais également Neal Maupay.

Une seule titularisation avec l’OM cette saison Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, l’attaquant âgé de 29 ans n’a participé qu’à deux petites rencontres cette saison, le 21 novembre face à l’OGC Nice (1-5) et juste avant la trêve hivernale, contre Bourg-en-Bresse (0-6) en Coupe de France. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, Neal Maupay pourrait prendre la direction de l’Italie.