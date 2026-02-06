Tour de France : Un nouveau job proposé à Marion Rousse, «je ne m'y attendais pas»

Ayant rapidement arrêté sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse s'est ensuite reconvertie dans les médias. Devenue consultante sur Eurosport, la compagne de Julian Alaphilippe officie aujourd'hui sur France Télévisions. Mais voilà qu'à côté de cela, elle a bien d'autres casquettes. Et Marion Rousse ne s'attendait d'ailleurs pas à se voir confier certaines missions.
Marion Rousse est aujourd'hui l'un des visages du cyclisme en France. A bien des égards. Alors qu'elle a l'occasion de commenter les plus grands courses à commencer par le Tour de France sur France Télévisions, la compagne de Julian Alaphilippe contribue également au rayonnement du cyclisme féminin. Nommée directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse permet à celles dont elle a occupé la place il y a quelques années de voir les choses évoluer positivement.
« Comment voulez-vous qu'une ado, une jeune femme y pense ? »
En tant que directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse réalise un travail remarquable. C'est Christian Prudhomme qui avait décidé de lui faire confiance pour ce job. De quoi prendre par surprise la principale intéressée. En effet, pour L'Essentiel, Marion Rousse a raconté : « Mon rôle de directrice du Tour de France femmes ? Je ne m'y attendais pas, même si nous avions l'habitude avec Christian Prudhomme (directeur du TDF) de parler régulièrement de ce qui pourrait être fait en faveur du cyclisme féminin. Il faut bien se rendre compte que dans l'histoire, il n'y a eu que 4 ou 5 directeurs du Tour de France. Donc comment voulez-vous qu'une ado, une jeune femme y pense ? ».
« Accompagner l'évolution du cyclisme féminin et ne pas aller plus vite que la musique »
Toujours à propos de son rôle de directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a par ailleurs confié : « Amaury Sport avait la volonté de le faire, Zwift, en tant que sponsor a soutenu le projet. La clé, c'est le budget. Le TDF féminin a existé avant... mais il n'a jamais perduré. Là, notre rôle, c'est d'accompagner l'évolution du cyclisme féminin et ne pas aller plus vite que la musique. L'UCI a évolué. Aujourd'hui, il y a 9 jours de course et ce n'est pas encore opportun de rivaliser avec un format similaire à celui des hommes. Sur la saison, les équipes comptent 10 ou 11 coureuses contre 30 chez les garçons. Ce serait contre-productif. Directrice du tour, c'est un rôle qu'on porte toute l'année. Sans temps mort : on parle aux sponsors, aux coureuses, aux médias. Mais j'ai eu la chance d'être parfaitement accueillie, encadrée, soutenue, conseillée et aidée. C'est une grande famille ».