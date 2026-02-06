Drame évité au XV de France : «Il a fait une peur bleue à tout le monde !»

Le XV de France a parfaitement lancé son Tournoi des 6 Nations en dominant l’Irlande sur la pelouse du Stade de France (36-14). Mais il y avait un grand absent lors de cette soirée et certains n’ont pas manqué de lui rendre hommage, comme l’ancienne légende irlandaise Ronan O’Gara.
Il aurait dû être sur le terrain, ce jeudi soir. Véritable cadre du XV de France depuis plusieurs années, Uini Atonio ne reportera plus le maillot bleu. Le pilier droit a en effet été contraint de mettre un terme à sa carrière à 35 ans, à cause d’un accident cardiaque qui aurait bien pu avoir des conséquences graves.
« Uini est bien vivant, en pleine forme et en bonne santé, et qu'il est entre de bonnes mains »
Les hommages ont été très nombreux ces derniers jours et jeudi soir, son coach Ronan O’Gara a donné des nouvelles très rassurantes. « La réalité, c'est qu'Uini est bien vivant, en pleine forme et en bonne santé, et qu'il est entre de bonnes mains. Il a une belle vie devant lui… il a fait une peur bleue à tout le monde ! » a expliqué au micro de la télévision irlandaise ITV le boss de La Rochelle, qui était au Stade de France pour le match d’ouverture du 6 Nations 2026. « C'est un homme tellement attachant qui compte énormément pour tous les habitants de La Rochelle ».
De retour auprès du XV de France pour la fin du 6 Nations ?
Uini Atonio compte également pour le XV de France, puisqu’il devrait retrouver ses coéquipiers au cours de ce Tournoi des 6 Nations, après avoir réglé ses problèmes de santé. « Il me disait qu’il ne serait pas là, qu’il avait une première opération, qu’il avait une deuxième opération qui était prévue, je crois, aujourd’hui (mardi) » a récemment révélé le sélectionneur Fabien Galthié. « Et qu’il pensait nous retrouver pour le dernier match face à l’Angleterre (mi-mars), mais juste pour être avec nous ».