Drame évité au XV de France : «Il a fait une peur bleue à tout le monde !»

Axel Cornic

Le XV de France a parfaitement lancé son Tournoi des 6 Nations en dominant l’Irlande sur la pelouse du Stade de France (36-14). Mais il y avait un grand absent lors de cette soirée et certains n’ont pas manqué de lui rendre hommage, comme l’ancienne légende irlandaise Ronan O’Gara.

Il aurait dû être sur le terrain, ce jeudi soir. Véritable cadre du XV de France depuis plusieurs années, Uini Atonio ne reportera plus le maillot bleu. Le pilier droit a en effet été contraint de mettre un terme à sa carrière à 35 ans, à cause d’un accident cardiaque qui aurait bien pu avoir des conséquences graves.

💪😍 On commence le tournoi 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 et 𝒍𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒖𝒔 en poche ! 💙

👏 Bien joué les garçons ! #FRAIRL #XVdeFrance pic.twitter.com/8c9x3ZIKRT — France Rugby (@FranceRugby) February 5, 2026

« Uini est bien vivant, en pleine forme et en bonne santé, et qu'il est entre de bonnes mains » Les hommages ont été très nombreux ces derniers jours et jeudi soir, son coach Ronan O’Gara a donné des nouvelles très rassurantes. « La réalité, c'est qu'Uini est bien vivant, en pleine forme et en bonne santé, et qu'il est entre de bonnes mains. Il a une belle vie devant lui… il a fait une peur bleue à tout le monde ! » a expliqué au micro de la télévision irlandaise ITV le boss de La Rochelle, qui était au Stade de France pour le match d’ouverture du 6 Nations 2026. « C'est un homme tellement attachant qui compte énormément pour tous les habitants de La Rochelle ».