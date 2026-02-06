XV de France - 6 Nations : Le scandale dénoncé sur les réseaux sociaux

Axel Cornic

Mené par un Antoine Dupont de retour après presque un an d’absence, le XV de France a réussi son entrée en lice en ce Tournoi des 6 Nations, avec une victoire bonifiée sur l’Irlande (36-14). Au lendemain de cette rencontre, la polémique enfle toutefois à l’étranger, où on ne semble pas du tout d’accord avec l’arbitrage de Mr Karl Dickson.

C'est ce qu’on appelle une bonne entrée en matière. Attendu au tournant après une fin d’année 2025 compliquée, le XV de France a surclassé l’Irlande, pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont en effet dominé leur sujet en menant 29 à 0 jusqu’à la 58e minute et le premier essai du XV du Trèfle.

First up, France fully deserved to beat Ireland, last night. They were electric, for long stages



But this and the Dupont knock-on (for Jalibert's try) needed closer/better looks 🤨



📽️ @Rugby_Scoop pic.twitter.com/zRMV1bZHfY — Pat McCarry (@patmccarry) February 6, 2026

L’Irlande verte de rage Evidemment, les visages étaient fermés côté irlandais, après cette déroute face au XV de France. « Ça ne s’est pas passé comme nous l’avions espéré ou prévu. On a manqué d’un peu de mordant en première mi-temps. De la classe chez eux, nous, on n’était pas assez bons » a expliqué le capitaine et troisième-ligne Caelan Doris. « Pas assez bons en percussion, pas assez bons sur le jeu aérien. Les remplaçants ont eu un bon impact, mais pas assez bons dans l’ensemble. Le vestiaire va être déçu, c’est sûr ».