XV de France - 6 Nations : Le scandale dénoncé sur les réseaux sociaux

Mené par un Antoine Dupont de retour après presque un an d’absence, le XV de France a réussi son entrée en lice en ce Tournoi des 6 Nations, avec une victoire bonifiée sur l’Irlande (36-14). Au lendemain de cette rencontre, la polémique enfle toutefois à l’étranger, où on ne semble pas du tout d’accord avec l’arbitrage de Mr Karl Dickson.
C'est ce qu’on appelle une bonne entrée en matière. Attendu au tournant après une fin d’année 2025 compliquée, le XV de France a surclassé l’Irlande, pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont en effet dominé leur sujet en menant 29 à 0 jusqu’à la 58e minute et le premier essai du XV du Trèfle.
L’Irlande verte de rage
Evidemment, les visages étaient fermés côté irlandais, après cette déroute face au XV de France. « Ça ne s’est pas passé comme nous l’avions espéré ou prévu. On a manqué d’un peu de mordant en première mi-temps. De la classe chez eux, nous, on n’était pas assez bons » a expliqué le capitaine et troisième-ligne Caelan Doris. « Pas assez bons en percussion, pas assez bons sur le jeu aérien. Les remplaçants ont eu un bon impact, mais pas assez bons dans l’ensemble. Le vestiaire va être déçu, c’est sûr ».
L’arbitrage de Karl Dickson très critiqué
Mais au lendemain de cette rencontre, c’est surtout l’arbitrage de Karl Dickson qui fait parler en Irlande. Les supporters du XV du Trèfle s’insurgent sur les réseaux sociaux contre certaines décision importantes, qui ont tourné en faveur de la France. C’est notamment le cas sur le premier essai inscrit par Louis Bielle-Biarrey à la 13e minute de jeu, avec un en-avant de Yoram Moefana qui n’aurait pas été sifflé. Et ce n’est pas tout, puisque certains dénoncent également un en-avant d’Antoine Dupont sur la mêlée qui a mené au deuxième essai français par Matthieu Jalibert (22e minute).