C’est le nouveau feuilleton au XV de France : Dupont et Jalibert prennent la parole sur le duo !

Axel Cornic

Le XV de France a réussi son entrée en lice en ce Tournoi des 6 Nations 2026, avec une victoire bonifiée sur l’Irlande, au Stade de France (36-14). Un succès qui est surtout passé par une prestation de très haut niveau livrée par Matthieu Jalibert, de retour au poste de numéro 10, aux côtés du capitaine Antoine Dupont.

C’était la grande interrogation de l’avant-Tournoi. Depuis l’officialisation du forfait de Romain Ntamack, tout le monde se demandait si Fabien Galthié allait tenter le coup avec Matthieu Jalibert et surtout, si ce dernier allait enfin laisser éclater son talent avec le XV de France. C’est chose faite, puisque la charnière qu’il a formé avec Antoine Dupont a été à la base de la victoire française sur l’Irlande, pour le premier match du 6 Nations 2026.

💪😍 On commence le tournoi 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 et 𝒍𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒖𝒔 en poche ! 💙

👏 Bien joué les garçons ! #FRAIRL #XVdeFrance pic.twitter.com/8c9x3ZIKRT — France Rugby (@FranceRugby) February 5, 2026

Retour réussi pour Jalibert ! En marge de la rencontre, Matthieu Jalibert s’est confié au sujet de cette relation avec Antoine Dupont, qui pourrait bien faire le bonheur du XV de France. « Comment je me suis senti avec Dupont ? Vous l’aimez bien cette question! Non, mais très bien, on a quand même fait pas mal de matchs ensemble, et on a eu des prestations abouties tous les deux, quand on était alignés, donc nous on ne se prend pas trop la tête avec ça » a expliqué l’ouvreur de l’UBB. « On prend du plaisir à jouer ensemble, et ce soir on s'est plutôt bien trouvés, donc c'est cool, et j'espère que ça va continuer ».