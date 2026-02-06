C’est le nouveau feuilleton au XV de France : Dupont et Jalibert prennent la parole sur le duo !

Le XV de France a réussi son entrée en lice en ce Tournoi des 6 Nations 2026, avec une victoire bonifiée sur l’Irlande, au Stade de France (36-14). Un succès qui est surtout passé par une prestation de très haut niveau livrée par Matthieu Jalibert, de retour au poste de numéro 10, aux côtés du capitaine Antoine Dupont.
C’était la grande interrogation de l’avant-Tournoi. Depuis l’officialisation du forfait de Romain Ntamack, tout le monde se demandait si Fabien Galthié allait tenter le coup avec Matthieu Jalibert et surtout, si ce dernier allait enfin laisser éclater son talent avec le XV de France. C’est chose faite, puisque la charnière qu’il a formé avec Antoine Dupont a été à la base de la victoire française sur l’Irlande, pour le premier match du 6 Nations 2026.
Retour réussi pour Jalibert !
En marge de la rencontre, Matthieu Jalibert s’est confié au sujet de cette relation avec Antoine Dupont, qui pourrait bien faire le bonheur du XV de France. « Comment je me suis senti avec Dupont ? Vous l’aimez bien cette question! Non, mais très bien, on a quand même fait pas mal de matchs ensemble, et on a eu des prestations abouties tous les deux, quand on était alignés, donc nous on ne se prend pas trop la tête avec ça » a expliqué l’ouvreur de l’UBB. « On prend du plaisir à jouer ensemble, et ce soir on s'est plutôt bien trouvés, donc c'est cool, et j'espère que ça va continuer ».
« On s’est tous trouvés dans la ligne de trois-quarts avec des conditions compliquées »
Même son de cloche du côté du capitaine du XV de France, qui était de retour après presque un an d’absence à cause d’une grave blessure au genou. « Il y a de la fierté, de la joie. C’est un match plein avec des conditions difficiles. On est sûrs de nos forces. Il y a eu des moments qui peuvent nous coûter cher. On a su se ressaisir. Sur la globalité (du match), c’est très positif. Mes sensations sont très bonnes » a confié Antoine Dupont. « En première mi-temps, il y a eu beaucoup d’intensité. On a réussi à prendre le score. On va prendre le rythme pour la suite. Je pense qu’on s’est tous trouvés dans la ligne de trois-quarts avec des conditions compliquées. C’est de bon augure pour la suite ».