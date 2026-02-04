«Pas dans le top 5 actuel» : Pour ces supporters britanniques, Antoine Dupont n’est clairement pas le meilleur joueur du XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Gravement blessé le 8 mars 2025 lors du choc en Irlande, Antoine Dupont a fait son grand retour à la compétition en novembre dernier, mais n'a pas encore reporté le maillot du XV de France. Le capitaine des Bleus fera ainsi son grand retour dès jeudi à l'occasion de la venue de l'Irlande au Stade de France pour lancer le Tournoi des VI Nations. Mais il semble clairement moins faire peur.

Il est de retour ! Jeudi soir contre l'Irlande au Stade de France pour le match d'ouverture du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont retrouvera son poste à la mêlée des Bleus. Cela fait quasiment un an que le capitaine du Stade Toulousain n'a pas porté le maillot des Bleus. La dernière fois, c'était déjà face aux Irlandais, le 8 mars 2025, match durant lequel il avait subi une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Antoine Dupont est-il encore le meilleur joueur du monde ? Et selon l'ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André, le retour d'Antoine Dupont change tout pour les Bleus. « C'est un joueur si important pour l'équipe de France, il apporte tellement de choses... Pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il amène à l'équipe. Pour la confiance, pour la conviction. C'est drôle, mais quand on parle avec des joueurs de Toulouse, ils ont le sentiment que quand il est là, ils vont gagner », confiait-il auprès du média irlandais The Irish Examiner, avant d'ajouter que la façon dont le XV du Trèfle défendra sur Antoine Dupont sera la clé du match : « Il vous faudra être très bons sur les phases statiques. Si vous avez des difficultés à ce niveau contre la France, chez elle, quand elle a l'ascendant et avec deux ou trois secondes pour qu'Antoine Dupont prenne la bonne décision... Il fera le bon choix si celui-ci est proche, sinon ce sera une chistera. Et si c'est serré, il tapera un coup de pied croisé pour l'ailier. La clé sera donc de perturber ces phases statiques. Si vous y parvenez, vous pouvez gagner. Sinon, la soirée risque d'être longue ».