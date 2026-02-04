«Il est comme...» : La comparaison avec un petit animal qui va surprendre Antoine Dupont

Axel Cornic

Ce jeudi, le XV de France va lancer son Tournoi des 6 Nations avec la réception de l’Irlande au Stade de France. Mais tous les yeux seront tournés vers Antoine Dupont, qui quasiment un an après s’être gravement blessé au genou face à ces mêmes Irlandais, va faire son grand retour en sélection.

L’attente est presque terminée. Après l’avoir vu retrouver la compétition avec son club du Stade Toulousain, Antoine Dupont va retrouver le XV de France. Blessé depuis mars 2025, le capitaine tricolore sera titulaire ce jeudi à la charnière, pour guider le jeu de son équipe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses adversaires appréhendent déjà...

📋🔥 La 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤 est là !



Place au premier grand rendez-vous du Tournoi !

Vos Bleus défient l’Irlande ce jeudi au @stadedefrance 🍀

#XVdeFrance #FRAIRL pic.twitter.com/4H9lDmikif — France Rugby (@FranceRugby) February 3, 2026

« Antoine joue très bien, comme s’il n’était jamais parti » C’est notamment le cas de son prochain vis-à-vis Caelan Doris, qui s’attend à voir un grand Antoine Dupont pour le choc de ce jeudi au Stade de France. « Antoine a fait un retour fracassant avec Toulouse. Il joue très bien, comme s’il n’était jamais parti. La France a pratiqué un rugby assez imprévisible et offensif et il a été un élément central de ce jeu par le passé » avait expliqué le troisième-ligne et capitaine de l’Irlande, lors du Media Day du 6 Nations 2026.