Dupont avec Jalibert : «Un sujet romantique» pour le XV de France !

Le début du Tournoi des VI Nations est imminent et pour le XV de France, ç ava débuter ce jeudi avec une rencontre face à l'Irlande. A deux jours de ce rendez-vous, Fabien Galthié a donné sa composition d'équipe. Alors qu'Antoine Dupont retrouve son rôle de demi de mêlée, il sera comme attendu associé à Matthieu Jalibert en charnière. Et bien évidemment, le sélectionneur des Bleus n'a pas échappé aux questions sur ce duo qui fait tant parler.

Un an après sa blessure au genou, Antoine Dupont fait son grand retour avec le XV de France. Et comme un signe du destin, c'est face à l'Irlande, l'équipe face à laquelle il s'était blessé, qu'on le reverra avec les Bleus. Mais voilà qu'une question se posait à l'approche de ce premier match du Tournoi des VI Nations : qui l'accompagnerait en charnière ? Avec le forfait de Romain Ntamack, les regards se sont immédiatement tournés vers Matthieu Jalibert en grande forme avec l'UBB. Et c'est désormais officiel, Fabien Galthié l'a annoncé : Dupont et Jalibert seront bien associés face au XV du Trèfle.

« Deux gros potentiel qu'on est heureux d'associer » Ce mardi, Fabien Galthié annonçait sa composition d'équipe pour affronter l'Irlande, l'occasion pour le sélectionneur du XV de France de répondre bien évidemment au question sur Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Alors que cette association a pu en faire douter plus d'un, le patron des Bleus a expliqué en conférence de presse concernant ce dossier qui fait tant parler : « Ça fait dix jours qu'on travaille avec un objectif simple: performer collectivement avec la charnière avec les retours d'Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Ce sont deux gros potentiel qu'on est heureux d'associer ».