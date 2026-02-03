Antoine Dupont : «C'est un cauchemar», il est en panique !

Axel Cornic

Après une grave blessure au genou en mars dernier face à l’Irlande, Antoine Dupont va faire son grand retour avec le XV de France. Et clin d’œil du destin, ce sera contre cette même équipe irlandaise pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2026, ce 5 février au Stade de France. Et franchement à voir les dernières déclarations, on sait de quel côté sera la peur.

C’est l’une des compétitions les plus attendues de l’année. Dans seulement quelques jours, débutera le 6 Nations 2026, avec le XV de France de Fabien Galthié qui devra défendre son titre. Ça ne s’annonce pas simple, mais les Bleus pourront notamment compter sur le retour d’Antoine Dupont.

« Il nous faudra être très méfiants » Ce sujet est en effet sur toutes les lèvres et les Irlandais, qui seront les premiers adversaires du XV de France de Dupont, savent déjà à quoi s’en tenir. « J’ai l’impression qu’il joue comme s’il n’était jamais parti. Après neuf mois de convalescence, son retour est vraiment impressionnant » a expliqué Caelan Doris, capitaine du XV du Trèfle. « Sachant que la France joue un rugby expansif et imprévisible quand Antoine Dupont est sur la pelouse, il nous faudra être très méfiants autour des regroupements où il crée souvent du danger ».