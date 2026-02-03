«Ils auront un plan...» : Antoine Dupont prévenu, l’Irlande va vouloir gâcher son retour avec le XV de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est à l’occasion du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations 2026 ce jeudi face à l'Irlande qu’Antoine Dupont va faire son retour avec le XV de France, onze mois après sa grave blessure au genou droit, déjà contre le XV du Trèfle. En forme depuis son retour, la star du Stade Toulousain pourrait faire l’objet d’un traitement particulier de la part de ses adversaires…

Vainqueur de l’édition 2025, le XV de France remet son titre en jeu lors du Tournoi des Six Nations 2026 qui débute ce jeudi, avec un match contre l’Irlande. Cette première journée sera notamment marquée par le retour d’Antoine Dupont avec les Bleus après sa rupture du ligament croisé du genou en mars dernier, contre ces mêmes Irlandais. Opérationnelle depuis la fin du mois de novembre, la star du Stade Toulousain n’avait pas eu l’occasion d’enfiler le maillot bleu depuis.

« Tout le monde sait ici à quel point il est important » Malgré sa longue absence des terrains, Antoine Dupont a vite retrouve le rythme et le niveau qui était le sien, ce qui n’a pas échappé aux Irlandais selon Stuart Lancaster. « Tout le monde sait ici à quel point il est important. Les joueurs irlandais ont beaucoup de respect pour lui. Ils auront un plan spécifique pour s'assurer qu'il n'ait pas d'opportunités autour des regroupements, affirme l'ancien sélectionneur de l'Angleterre, interrogé par L’Équipe. Ce qui est sa vraie force. Là où la France et Antoine sont le plus dangereux, c'est lorsqu'ils parviennent à mettre en place leur jeu de puissance au milieu du terrain. L'Irlande va forcément beaucoup se préparer pour essayer de le contrer. Ce sera une grande bataille avec Jamison Gibson-Park dans une ambiance électrique au Stade de France pour le premier soir du Six Nations. Si la France et Antoine jouent bien, la soirée sera difficile pour les Irlandais, d'autant plus qu'ils comptent quelques blessés. »