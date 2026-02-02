XV de France : Le stress monte avec Antoine Dupont, «on sait que...»

Il est enfin de retour ! Après quasiment un an sans porter le maillot du XV de France, Antoine Dupont sera bien là pour disputer le Tournoi des VI Nations qui débute dès jeudi avec le choc contre l'Irlande. Un retour très important pour les Bleus qui réjouit le staff de Fabien Galthié.
Cela fait quasiment un an qu'Antoine Dupont n'a plus porté le maillot du XV de France. La dernière fois, c'était le 8 mars 2025 lors du choc en Irlande qui avait vu le demi-de-mêlée du Stade Toulousain se blesser gravement au genou. De nouveau convoqué par Fabien Galthié, Antoine Dupont retrouvera donc l'Irlande jeudi pour le match d'ouverture du prochain Tournoi des VI Nations. Et évidemment, cela change tout, notamment vis-à-vis de l'équipe adverse, qui aborde la rencontre différemment avec ou sans Antoine Dupont sur le terrain. Au point d'être stressé par la présence du capitaine des Bleus ? Laurent Sempéré, entraîneur de la touche et des tâches spécifiques du XV de France, répond à cette interrogation.
Le retour de Dupont change tout
« On sait évidemment que sa présence occupe les esprits adverses. Nos adversaires ont une attention toute particulière lorsqu’Antoine est sur le terrain. Parfois, il sait utiliser des espaces pour lui... Quand les adversaires sont beaucoup trop concernés autour de lui, il est capable de faire briller les autres », confie-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique avant d'ajouter ce que je change la présence d'Antoine Dupont dans l'équipe : « Quand Antoine est là, on utilise ses qualités. De la même façon que l’on cherche à utiliser les qualités de chacun des joueurs. Après, Antoine, il est au centre de l’organisation. Il pèse énormément sur le jeu. Sa présence se fait sentir ».
Laurent Sempéré s'est également prononcé sur l'importance du retour du capitaine Antoine Dupont : « Pour communiquer, il n’a pas besoin d’être très long dans ses prises de parole. Il est très impactant. Il a le mot juste. Il sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas. Ça va vite, avec Antoine ». Par conséquent, le XV de France a conscience que le retour de Dupont change beaucoup de choses : « En plus d’être un joueur très important, Antoine est le capitaine de l’équipe. Il crée autour de lui de la confiance. Plus que de la confiance, il crée aussi de l’émulation, que ce soit dans la vie de groupe ou sur le terrain. Il pousse les autres à être meilleurs. C’est un catalyseur. En plus de ses qualités individuelles, que tout le monde connaît parfaitement, il assume son statut. Il fait jouer ses partenaires un ton au-dessus et l’équipe monte collectivement son niveau ».