«C’est un joueur qui a du talent» : Le nouveau Antoine Dupont déjà au XV de France ?

Ce n’est plus un secret, Antoine Dupont est l’un des meilleurs joueurs de la planète. Le XV de France dépend donc beaucoup des prestations du joueur vedette du Stade toulousain, qui ne cesse d’afficher des prestations de haut vol. Fabien Galthié estime toutefois qu’un autre international français pourrait le remplacer d’ici quelques années.
Du haut de ses 29 ans, Antoine Dupont continue de régner sur la planète rugby. Le demi de mêlée du Stade toulousain est considéré comme l’un des meilleurs au monde. L’international français s’est d’ailleurs montré à son avantage avec les Rouge-et-Noir depuis son retour de blessure en novembre dernier. Le XV de France dépend donc logiquement de la forme d’Antoine Dupont, dont l’absence en 2025 à cause de sa rupture des ligaments croisés a laissé un grand vide.
«Il y a des joueurs qui émergeront»
Fabien Galthié estime toutefois que l’un de ses joueurs pourrait être en mesure de remplacer Antoine Dupont d’ici quelques années. « Une Dupont-dépendance ? Il y a des joueurs qui émergeront. L’entrée en jeu de Kalvin Gourgues face à l’Australie fut à ce titre remarquable. On aurait voulu l’utiliser contre les Fidji mais malheureusement, on n’a pas pu : il était blessé. C’est un joueur qui a du talent » a notamment expliqué le sélectionneur du XV de France dans des propos rapportés par Rugbyrama.
Kalvin Gourgues, joueur d'avenir pour le XV de France ?
Outre Fabien Galthié, Ugo Mola a également été bluffé par le talent de son joueur. « Je pense que ce gamin est quand même un peu différent » avait confié le manager du Stade toulousain récemment. D’ici quelques années, Kalvin Gourgues pourrait bien être l’une des figures importantes du XV de France. Le centre de 20 ans pourrait également mettre fin à cette dépendance à Antoine Dupont chez les Bleus. Le prodige du Stade toulousain semble en tout cas promis à un avenir brillant.