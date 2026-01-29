Uini Atonio : Son remplaçant déjà choisi par la XV de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une annonce qui a suscité une vive émotion dans le monde du rugby. Le Stade Rochelais a effectivement révélé qu'Uini Atonio mettait un terme à sa carrière avec effet immédiat avec une suspicion de problème cardiaque. Ce sera donc sans lui que le XV de France va disputer le Tournoi des VI Nations. Et le remplacer n'aura rien d'évident.

Ce fut une onde de choc pour le rugby français. Mercredi, par le biais d'un communique, le Stade Rochelais a annoncé qu'Uini Atonio a été « admis hier (mardi) au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs ». Une situation qui le pousse malheureusement à prendre sa retraite avec effet immédiat. « Il est désormais établi qu’il ne pourra pas poursuivre sa carrière de joueur », précise le communiqué. Par conséquent, le XV de France se privé de son pilier droit pour le Tournoi des VI Nations. Un poste où le réservoir français est loin d'être développé.

Qui pour remplacer Atonio avec le XV de France ? Par conséquent, Fabien Galthié va devoir se pencher rapidement sur la succession d'Uini Atonio, ce qui ne s'annonce pas simple, même en vue de la prochaine Coupe du monde. Selon L'EQUIPE, le Clermontois Régis Montagne, qui s'est montré plutôt convaincant lors des tests matches à l'automne, est clairement le mieux placé pour occuper le poste de pilier droit, déjà contre l'Irlande le 5 février, en ouverture du Tournoi VI Nations. D'ici la Coupe du monde 2027, d'autres joueurs auront leur mot à dire à l'image de Dorian Aldegheri (Toulouse) à Georges-Henri Colombe (Toulouse), Tevita Tatafu (Bayonne), Rabah Slimani (Leinster), Thomas Laclayat (Pau), Demba Bamba (Racing 92), Malachi Hawkes (Aix-en-Provence, Pro D2) ou encore le polyvalent Paul Mallez (Toulouse).