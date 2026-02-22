Un Ballon d’Or tout proche de signer au PSG : «On se met d’accord avec lui»

Avant l'arrivée du Qatar, le PSG a connu une période faste dans les années 1990 lorsque Canal+ était propriétaire du club. Plusieurs grands joueurs ont porté les couleurs parisiennes, tandis que certaines légendes auraient même pus signer.
Dans son histoire, le PSG a pu compter sur de grands joueurs, même avant l'arrivée du Qatar en 2011. L'ère Canal+ a également été faste pour le club de la capitale qui a enchaîné les beaux parcours en Coupe d'Europe. D'ailleurs, grâce à ce statut, le PSG n'a jamais hésité à tenter de recruter des grands joueurs, à l'image de Hristo Stoitchkov. La star du FC Barcelone, Ballon d'Or en 1994, est passée proche d'un transfert au PSG comme le racontait Michel Denisot, président du club à cette époque.
Quand le PSG était proche de recruter... Stoichkov !
« Je suis allé à Barcelone pendant une semaine, Stoichkov était en fin de contrat avec Barcelone donc on discute. On était financièrement prêts pour s’aligner sur le contrat, on se met d’accord avec lui. Non, il n’était pas en fin de contrat, il lui restait un an et il voulait partir. Son agent de l’époque nous dit que c’est possible donc on se met d’accord, on signe le contrat avant que le transfert ne soit fait, ce qui arrive… On signe un accord en tout cas. Et, ensuite, Barcelone nous a pris pour des débutants qu’on était et nous a dit "non, pas question". Joan Gaspart, le vice-président qui était le patron, nous a éconduits et on est revenus à Paris sans Stoitchkov. Et on lui a dit "on déchire le contrat, on ne va pas faire d’histoire avec ça" », confiait-il sur le plateau de L’EQUIPE du Soir en 2014 avant de poursuivre son récit.
« Mais ce n’est pas fini. Quelques années plus tard, après nos 5 ans en demi-finale ou en finale de Coupe d’Europe, on a commencé à exister sur la scène européenne, on a battu Barcelone et Gaspart vient me voir un jour et me dit "Ecoutez, je suis désolé, on s’était conduits de façon un peu cavalière avec vous, si on peut vous rendre un service, cela sera avec plaisir." Arrive alors le match entre le PSG et Bucarest. J’avais dit à Leonardo la veille : "Si on perd, tu ne pars pas à Milan. On est dans une phase où tout le monde se fout de nous, si on perd, tu ne pars pas. S’il y a un exploit et qu’on gagne, tu pars". A la fin, on gagne 5-0, je descends et je dis à Leo que c’est OK pour Milan. J’appelle Gaspart et je lui dis "Est-ce que vous pouvez me faire des offres, fictives, par fax, pour transférer Leonardo ?" Il m’en a fait jusqu’au moment où j’arrive auprès de Milan… », ajoutait Michel Denisot.