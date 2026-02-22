Un Ballon d’Or tout proche de signer au PSG : «On se met d’accord avec lui»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant l'arrivée du Qatar, le PSG a connu une période faste dans les années 1990 lorsque Canal+ était propriétaire du club. Plusieurs grands joueurs ont porté les couleurs parisiennes, tandis que certaines légendes auraient même pus signer.

Dans son histoire, le PSG a pu compter sur de grands joueurs, même avant l'arrivée du Qatar en 2011. L'ère Canal+ a également été faste pour le club de la capitale qui a enchaîné les beaux parcours en Coupe d'Europe. D'ailleurs, grâce à ce statut, le PSG n'a jamais hésité à tenter de recruter des grands joueurs, à l'image de Hristo Stoitchkov. La star du FC Barcelone, Ballon d'Or en 1994, est passée proche d'un transfert au PSG comme le racontait Michel Denisot, président du club à cette époque.

Quand le PSG était proche de recruter... Stoichkov ! « Je suis allé à Barcelone pendant une semaine, Stoichkov était en fin de contrat avec Barcelone donc on discute. On était financièrement prêts pour s’aligner sur le contrat, on se met d’accord avec lui. Non, il n’était pas en fin de contrat, il lui restait un an et il voulait partir. Son agent de l’époque nous dit que c’est possible donc on se met d’accord, on signe le contrat avant que le transfert ne soit fait, ce qui arrive… On signe un accord en tout cas. Et, ensuite, Barcelone nous a pris pour des débutants qu’on était et nous a dit "non, pas question". Joan Gaspart, le vice-président qui était le patron, nous a éconduits et on est revenus à Paris sans Stoitchkov. Et on lui a dit "on déchire le contrat, on ne va pas faire d’histoire avec ça" », confiait-il sur le plateau de L’EQUIPE du Soir en 2014 avant de poursuivre son récit.