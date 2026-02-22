Bagarre entre deux joueurs de l'équipe de France ? «Il est totalement faux de dire que...»

On a pu le voir à plusieurs reprises par le passé, il n'est pas obligatoire pour des coéquipiers de bien s'entendre. Des joueurs peuvent évoluer ensemble, mais ne pas forcément être les meilleurs amis du monde. Cela peut alors parfois aboutir à des altercations plus ou moins violentes. Est-ce notamment arrivé en équipe de France ? Certaines rumeurs seraient visiblement fausses.
Dans l'histoire de l'équipe de France, il n'y a clairement pas eu que des moments joyeux. En effet, le football français a vécu des heures sombres également et on se souvient bien évidemment de ce qui est arrivé en 2010, à la Coupe du monde en Afrique du Sud, avec cette grève des joueurs à Knysna. Ces images des Bleus qui ne voulaient pas descendre du bus avaient alors fait le tour du monde et clairement terni l'image de l'équipe de France. Et comme si ça ne suffisait pas, des tensions gangrénées à l'époque le groupe de Raymond Domenech.
Tensions entre Ribéry et Gourcuff ?
La Coupe du monde 2010 de l'équipe de France ne restera donc pas dans les mémoires, du moins pas comme un bon souvenir. A cette époque, les polémiques étaient nombreuses dans le groupe de Raymond Domenech, notamment vis-à-vis Yoann Gourcuff. Annoncé comme l'un des grands talents du football français, le milieu offensif était loin d'avoir les meilleures relations avec le reste de ses coéquipiers, dont Franck Ribéry. C'est ainsi qu'entre les deux hommes, différents bruits ont pu circuler.
« Je pense que Ribéry était trop gentil »
Yoann Gourcuff et Franck Ribéry n'étaient clairement pas les meilleurs amis du monde en équipe de France. Au point d'en venir aux mains à cette période de la Coupe du monde 2010 ? Il y a eu des rumeurs comme quoi une altercation aurait éclaté entre les deux. Est-ce pour autant vrai ? En 2025, dans une vidéo Youtube, Pierre Ménès mettait les choses au point concernant Gourcuff et Ribéry, assurant : « Il est totalement faux de dire que Gourcuff s’est battu avec Ribéry. Je pense que Ribéry était trop gentil pour se battre avec qui que ce soit ».