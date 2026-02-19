Tony Parker coach en NBA : Les «offres très intéressantes» qui vont retarder son grand rêve ?

Tony Parker exprimait récemment son souhait de retrouver les terrains et devenir entraîneur en NBA. Pour poursuivre son rêve, le président de l’Asvel envisageait alors de vendre ses parts, mais depuis, la situation a évolué et l’ancienne star des San Antonio Spurs et de l’équipe de France a reçu des « offres très intéressantes » qui le font réfléchir.
Présent dans l’émission Stephen Brunch sur RMC au mois d’août dernier, Tony Parker exprimait son envie de devenir entraîneur. Une envie qui lui est venue après des discussions avec Zinedine Zidane et Thierry Henry, mais également Gregg Popovich, qui l’a eu sous ses ordres lors de ses années aux San Antonio Spurs. « Après pas mal de conversations, ça m'a semblé évident de passer à ce niveau-là (devenir coach) pour transmettre, redonner à mon sport », expliquait Tony Parker.
Tony Parker futur entraîneur de l’Asvel en NBA Europe ?
Une ambition sur laquelle il est revenu dans un entretien accordé à L’Équipe, sauf que la situation a changé depuis. La NBA a le projet de créer sa propre ligue en Europe, que l’Asvel, dont Tony Parker est le président et l’actionnaire majoritaire, pourrait intégrer. L’ancienne star de l’équipe de France a fait savoir qu’il avait reçu la visite de « quatre très gros fonds américains » intéressés par « le projet de l’Asvel, le potentiel de la ville de Lyon, le club, le fait que je sois engagé et prêt à rester sur le long terme. » Tony Parker essaye désormais de trouver un accord avec l’un de ces fonds, « dans l’idéal début mars. Ensuite, la NBA prendra des décisions. Leur timing est toujours d'annoncer les premiers clubs vers mai, juin. D'après mes infos, ils veulent toujours essayer de démarrer la saison en septembre 2027. »
« Si le fonds met les moyens pour qu'on soit une top équipe européenne, oui ! »
Plutôt que de partir aux Etats-Unis, Tony Parker pourrait alors réaliser son rêve de devenir entraîneur NBA, mais en Europe. « Mon rêve, c'était de devenir un jour coach en NBA. Et c'est pour ça que j'avais dit, au mois d'août, que je voulais basculer. Le terrain me manque. Être auprès des joueurs, la compétition, l'adrénaline, tout ça me manque. L'idée, c'était de vendre mes parts et poursuivre mon rêve, en commençant par un poste d'assistant coach en NBA. Maintenant, vu ce qui se passe en ce moment à l'Asvel, les discussions avec les fonds qui me font des offres très intéressantes, ça me fait réfléchir, c'est sûr. Commencer mon métier de coach à l'Asvel peut être une possibilité », a expliqué Tony Parker, avant de préciser : « Quand je dis l'Asvel, c'est l'Asvel en NBA Europe, et si le fonds met les moyens pour qu'on soit une top équipe européenne, oui ! »