Equipe de France : Il signe le contrat... grâce à Zidane ?

Figure incontournable du sport français, Tony Parker a embrassé une magnifique carrière de basketteur professionnel pendant des années. Le quadruple champion de NBA avec les San Antonio Spurs va se lancer un nouveau défi puisqu'il vient d'être élu entraîneur de l'Equipe de France U17. Une nouvelle carrière qui aurait été motivée par Zinédine Zidane et Thierry Henry notamment.
Ce vendredi, le bureau fédéral de la Fédération française de basket-ball a annoncé la nomination de Tony Parker au poste d'entraîneur de l'Equipe de France U17. « La grande nouveauté est bien évidemment l'arrivée sur le banc de Tony Parker qui guidera la génération 2009, 5e de l'EuroBasket U16, pour la Coupe du Monde U17 en Turquie » peut-on lire dans le communiqué. Et ce n'est sûrement pas un hasard si l'ancien basketteur a accepté la proposition. Il a pu en discuter avec de grandes figures du football français comme Zinédine Zidane et Thierry Henry.
Tony Parker convaincu par Zidane et Henry ?
Comme le rappelle RMC, Tony Parker déjà évoqué ce rôle d'entraîneur l'été dernier dans l'émission Stephen Brunch, avouant que deux illustres champions l'ont convaincu de faire pareil. « Zinédine Zidane et Thierry Henry m'ont parlé de leur passion. J'ai cette envie de transmettre, de redonner au basket français et c'est la prochaine étape de ma vie. On a parlé de ça et je sais que cette discussion leur a procuré beaucoup de bonheur, ils sont dans la même démarche que moi, de vouloir transmettre. Après pas mal de conversations, ça m'a semblé évident de passer à ce niveau-là pour transmettre, redonner à mon sport. Je suis un peu excité maintenant! Après avoir passé 22 ans en équipe de France, je voulais prendre un peu de temps pour moi d'abord » avait-il déclaré.
Tony Parker de retour sur les parquets
Retraité depuis 2019 après une saison aux Charlotte Hornets, Tony Parker va refouler les parquets avec un nouveau rôle cette fois-ci. « Même si j’étais toujours dans le basket avec l’ASVEL, je n'étais pas obligé d'aller à l'entraînement tous les jours, alors que là ça sera le cas en tant que coach... Je me prépare depuis deux ans pour faire ce choix. J'ai vécu avec cette adrénaline depuis l'âge de 15 ans et c'est aussi ce que je recherche » argumente-t-il.