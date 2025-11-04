Qatar - Kylian Mbappé : Riolo hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la victoire en 2018, l'équipe de France était proche de faire le back to back en 2022. Arrivés en finale, les Bleus ont toutefois chuté en finale face à l'Argentine de Lionel Messi. Kylian Mbappé, auteur d'un triplé contre l'Albiceleste, avait pourtant tout fait pour amener la France vers le titre au Qatar. Une compétition du joueur du Real Madrid qui avait alors fait halluciner Daniel Riolo.

Au Qatar, à l'occasion de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé avait enchainé les performances XXL. Alors qu'on retient bien évidemment son triplé en finale face à l'Argentine, le capitaine de l'équipe de France avait impressionné tout au long de la compétition. Des prestations à couper le souffle de Mbappé qui avaient laissé sans voix Daniel Riolo.

« Mbappé, évidemment, qu’il me sidère à la Coupe du monde au Qatar » Invité de Colinterview, Daniel Riolo est revenu sur cette Coupe du monde 2022 XXL de la part de Kylian Mbappé. Le journaliste de RMC a ainsi fait savoir : « Mbappé, évidemment, qu’il me sidère à la Coupe du monde au Qatar. Il me sidère par ce qu’il fait, d’être important à chaque match ».