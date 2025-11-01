Kylian Mbappé et le PSG : Les «meilleurs», l'annonce qui va faire parler au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, ce fut une pluie de buts et une flopée de trophées marqués ainsi que remportés ensemble. Néanmoins, il a manqué la reconnaissance européenne avec le premier titre de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Aujourd'hui chez le spécialiste de la compétition, Mbappé a envoyé un message fort au PSG.

Kylian Mbappé a commencé le nouveau chapitre de sa carrière dans son club de rêve il y a tout juste un an au Real Madrid. Avant cela, le champion du monde devenu capitaine de l'équipe de France en mars 2023 a fait ses classes au PSG pendant sept saisons. De par son expérience, le numéro 10 du Real Madrid a comparé les deux institutions vendredi au terme de la cérémonie de remise du Soulier d'or européen.

«Le PSG est un club beaucoup plus jeune, tandis que le Real Madrid a beaucoup plus d'années et une histoire plus riche» « Les différences entre le PSG et le Real Madrid ? Ce sont des clubs très différents, avec des histoires différentes. Le PSG est un club beaucoup plus jeune, tandis que le Real Madrid a beaucoup plus d'années et une histoire plus riche ». a dans un premier temps avancé Kylian Mbappé.