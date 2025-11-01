Kylian Mbappé : Le terrible drame en plein match !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi dernier, Kylian Mbappé a connu un match contrasté contre le FC Barcelone. Buteur sur ce Classico, l’attaquant français a également manqué un penalty lors du choc. En tribunes, un supporter madrilène serait d’ailleurs tragiquement décédé à la suite de cette action d’après les révélations de la presse espagnole. Explications.

Une victoire de rang pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. La semaine dernière, le club madrilène a triomphé lors du Classico face au FC Barcelone (2-1). Élu homme du match, l’attaquant français a de son côté vécu une rencontre contrastée.

Décès d’un supporter lors du Classico Ayant d’abord ouvert le score, Kylian Mbappé a ensuite manqué un penalty qui aurait pu mettre les siens à l’abri. S’il est vite passé à autre chose, en tribune, un véritable drame a eu lieu sur cette tentative manquée du Bondynois. En effet, comme le rapporte la COPE, un fidèle supporter du Real Madrid du nom de Igal Brodkin est décédé juste après le penalty de Mbappé.