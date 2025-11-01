AccueilReal Madrid

Kylian Mbappé : Le terrible drame en plein match !

Samedi dernier, Kylian Mbappé a connu un match contrasté contre le FC Barcelone. Buteur sur ce Classico, l’attaquant français a également manqué un penalty lors du choc. En tribunes, un supporter madrilène serait d’ailleurs tragiquement décédé à la suite de cette action d’après les révélations de la presse espagnole. Explications.

Une victoire de rang pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. La semaine dernière, le club madrilène a triomphé lors du Classico face au FC Barcelone (2-1). Élu homme du match, l’attaquant français a de son côté vécu une rencontre contrastée.

Décès d’un supporter lors du Classico

Ayant d’abord ouvert le score, Kylian Mbappé a ensuite manqué un penalty qui aurait pu mettre les siens à l’abri. S’il est vite passé à autre chose, en tribune, un véritable drame a eu lieu sur cette tentative manquée du Bondynois. En effet, comme le rapporte la COPE, un fidèle supporter du Real Madrid du nom de Igal Brodkin est décédé juste après le penalty de Mbappé.

« Mon père était un Madridista dans l’âme »

Si Thibaut Courtois avait notamment alerté l’arbitre de la rencontre pour faire arrêter le jeu, rien n’y a fait. Dans un communiqué, le fils de ce supporter a tenu à rendre hommage à ce passionné : « Mon père était un Madridista dans l’âme. Il a transmis sa passion pour le Real Madrid à toute la famille. Nous étions inséparables à chaque match. »

