Real Madrid : Du jamais vu, Kylian Mbappé lâche une annonce historique !

A défaut de rafler les trophées majeurs avec le Real Madrid sur le plan collectif, Kylian Mbappé a soulevé son premier Soulier d’or européen avec ses 31 buts en Liga. De quoi lui permettre d’avoir de la suite dans les idées pour la prochaine distinction, ce qui le ferait entrer dans l’histoire du Real Madrid.

Ce vendredi, une cérémonie a eu lieu au Santiago Bernabeu. Pour la première fois depuis 2015, un joueur du Real Madrid a hérité du Soulier d’or européen. Qui d’autre que Kylian Mbappé pour succéder à Cristiano Ronaldo, le joueur qu’il idolâtre depuis sa plus tendre enfance ? En 2014/2015, CR7 avait inscrit 48 buts en Liga qui lui avait valu la distinction et ce, la saison suivant celle au cours de laquelle il avait inscrit 31 buts au même titre que Luis Suarez avec Liverpool.

«Bien sûr que je veux le remporter à nouveau la saison prochaine !» La saison dernière, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à autant de reprises, faisant de lui le Soulier d’or européen 2025. Lors de la cérémonie qui s’est déroulée dans le théâtre du Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a déjà pris rendez-vous pour la saison prochaine. « Merci à tous. À mes coéquipiers, qui m'ont aidé à atteindre cet objectif. Mais aussi à tous ceux qui travaillent quotidiennement. Les médecins, le personnel... tout le monde. Ce prix signifie beaucoup pour moi. Je suis très heureux et je veux continuer à écrire l'histoire. J'ai marqué 31 buts... et j'ai très bien commencé cette année, alors... Bien sûr que je veux le remporter à nouveau la saison prochaine ! ».