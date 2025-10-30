Clash au Real Madrid, l'annonce explosive !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr a pété les plombs au Santiago Bernabeu. Remplacé par Xabi Alonso lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, l'attaquant brésilien a insulté son entraineur. Sur les réseaux sociaux, Vinicius Jr s'est excusé, mais il n'a pas mentionné le technicien espagnol. En zappant Xabi Alonso, le numéro 7 merengue remet de l'huile sur le feu d'après Pedja Mijatovic.

Pour le compte de la 10ème journée de Liga, le Real Madrid a accueilli le FC Barcelone au Santiago Bernabeu ce dimanche après-midi. Alors que la Maison-Blanche menait 2-1, Xabi Alonso a décidé de remplacer Vinicius Jr par Rodrygo. Un choix qui a provoqué la colère du numéro 7 merengue.

«C’est étrange qu’il ne cite pas l’entraîneur» Furieux de devoir sortir lors du Clasico, Vinicius Jr a laissé éclater sa colère, allant jusqu'à insulter Xabi Alonso. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié l'attaquant de 25 ans. Via X, l'international brésilien s'est excusé auprès des supporters, du président (Florentino Pérez) et des joueurs du Real Madrid, mais il n'a pas mentionné son entraineur. « Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président. Parfois, ma passion de toujours vouloir gagner et aider mon équipe prend le dessus. Mon caractère compétitif vient de l’amour que je porte à ce club et à tout ce qu’il représente. Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid, comme je l’ai fait depuis le premier jour », a écrit l'international brésilien ce mercredi après-midi.