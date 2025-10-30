Clash au Real Madrid, l'annonce explosive !

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr a pété les plombs au Santiago Bernabeu. Remplacé par Xabi Alonso lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, l'attaquant brésilien a insulté son entraineur. Sur les réseaux sociaux, Vinicius Jr s'est excusé, mais il n'a pas mentionné le technicien espagnol. En zappant Xabi Alonso, le numéro 7 merengue remet de l'huile sur le feu d'après Pedja Mijatovic.
Pour le compte de la 10ème journée de Liga, le Real Madrid a accueilli le FC Barcelone au Santiago Bernabeu ce dimanche après-midi. Alors que la Maison-Blanche menait 2-1, Xabi Alonso a décidé de remplacer Vinicius Jr par Rodrygo. Un choix qui a provoqué la colère du numéro 7 merengue.
«C’est étrange qu’il ne cite pas l’entraîneur»
Furieux de devoir sortir lors du Clasico, Vinicius Jr a laissé éclater sa colère, allant jusqu'à insulter Xabi Alonso. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié l'attaquant de 25 ans. Via X, l'international brésilien s'est excusé auprès des supporters, du président (Florentino Pérez) et des joueurs du Real Madrid, mais il n'a pas mentionné son entraineur. « Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président. Parfois, ma passion de toujours vouloir gagner et aider mon équipe prend le dessus. Mon caractère compétitif vient de l’amour que je porte à ce club et à tout ce qu’il représente. Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid, comme je l’ai fait depuis le premier jour », a écrit l'international brésilien ce mercredi après-midi.
«Son attitude n’était pas correcte»
Lors d'un entretien accordé à El Larguero, Pedja Mijatovic a critiqué l'annonce de Vinicius Jr, estimant qu'il remet de l'huile sur le feu en omettant de citer le nom de Xabi Alonso. « Le fait que Vinicius se soit excusé est une bonne chose, mais c’est aussi un peu étrange qu’il ne cite pas l’entraîneur. Il a sûrement des gens qui gèrent sa communication, mais il a fait une erreur. Ne pas le mentionner montre qu’ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde. Il faut gérer ça tranquillement. L’équipe est première du championnat, elle est sur une bonne dynamique. On ne peut pas briser cette ambiance à cause d’un seul joueur. Il faut que tout se règle à l’intérieur, sans que ça sorte trop à l’extérieur. Xabi Alonso ? Il a très bien réagi, surtout pour un jeune entraîneur. Il n’a pas perdu ses nerfs, et ce n’est pas facile dans un Clasico. Ce qui m’étonne, c’est qu’on parle encore de Vinicius deux jours après, alors que le Real a gagné et a cinq points d’avance sur le Barça. L’autorité doit toujours revenir à l’entraîneur. Les joueurs sont importants, et Vinicius a beaucoup apporté, mais son attitude n’était pas correcte. L’entraîneur doit être soutenu par le club. Il ne faut pas donner plus d’importance à cet épisode qu’à la victoire lors du Clasico », a regretté l'ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid.