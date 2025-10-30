PSG - Transfert de Vinicius Jr : Coup de tonnerre à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Ces dernières heures, la presse espagnole a lâché une véritable bombe sur le mercato. Vinicius Jr en aurait assez de sa situation au Real Madrid et envisagerait l’idée d’un départ. Le Brésilien serait même tenté par un transfert au PSG. Mais pour bloquer l’opération, Florentino Pérez serait prêt à prendre une décision radicale.

La presse espagnole a lâché une véritable bombe sur le mercato ces dernières heures. La situation aurait atteint un stade critique entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Le Brésilien ne supporterait plus d’évoluer sous les ordres de Xabi Alonso. L’ailier de 25 ans a d’ailleurs laissé éclater sa colère après avoir été remplacé contre le FC Barcelone.

Le Real Madrid garde ses distances dans le clash Xabi Alonso - Vinicius Jr Résultat : Vinicius Jr a décidé qu’il allait quitter le Real Madrid si Xabi Alonso reste en poste chez les Merengue. Le PSG garderait même un œil attentif sur le dossier. D’après les informations de SPORT, le club madrilène n’aurait pas encore pris position dans le clash opposant les deux hommes. La direction de la Casa Blanca aurait au contraire décidé de prendre ses distances et de laisser la situations aux mains de Xabi Alonso.