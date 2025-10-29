EXCLU - Mercato - PSG : Le point complet sur les cinq prolongations de contrat

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les dirigeants du PSG s'activent en coulisses afin de fixer l'avenir de certains joueurs, et plusieurs prolongations de contrat sont au programme. Willian Pacho, Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Senny Mayulu ainsi qu'Ibrahim Mbaye sont concernés, à des stades plus ou moins avancés en fonction des dossiers. Explications.

Ça bouge dans les coulisses du PSG ! Selon nos informations, le club de la capitale active un plan massif de prolongations de contrat, et cinq éléments de l'effectif de Luis Enrique font office de priorité aux yeux de la direction parisienne : Willian Pacho, Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Cinq éléments que le PSG souhaite donc prolonger le plus rapidement possible.

Ça brûle pour Pacho Selon nos informations, Willian Pacho est le dossier le plus avancé des cinq, et la prolongation du défenseur central équatorien du PSG est même proche d’être bouclée. Un accord global a été trouvé sur l'ensemble des points, et il ne manque plus qu’à finaliser quelques détails entre les deux parties. Quoiqu'il en soit, c'est le dossier prolongation actuellement le plus abouti au PSG.

Le PSG accélère pour Ruiz et Barcola Les dossiers Fabian Ruiz et Bradley Barcola, dont les contrats actuels avec le PSG courent respectivement jusqu'en 2027 et 2028, sont également en progression et en sont actuellement au même stade. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu avec des propositions de la part du club de la capitale. Il ne s'agit que la première phase des négociations, mais les choses pourraient s'accélérer rapidement.