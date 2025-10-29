Mercato - OL : Le problème d'argent révélé par Aulas avec un phénomène !

A l'instar des Benzema et Ben Arfa, Willem Geubbels a été annoncé comme l'un des plus grands talents du centre de formation de l'OL. Un crack que les Gones ont bien évidemment voulu sécurisé avec un contrat professionnel. Problème, la signature de celui-ci n'a jamais pu se faire. Pour une question d'argent ? Jean-Michel Aulas a livré les coulisses du dossier Geubbels.
N'ayant joué que 4 matchs avec l'OL, Willem Geubbels est parti très tôt à l'AS Monaco. Transféré en 2018 pour 20M€, le phénomène des Gones a donc signé son premier contrat pro en Principauté. A Lyon, Jean-Michel Aulas avait pourtant tout fait pour retenir Geubbels, mais voilà que l'ancien président de l'OL se serait heurté à certains problèmes financiers.
« Les demandes étaient anormalement supérieures »
Interrogé par So Foot, Jean-Michel Aulas s'est expliqué sur les raisons de l'échec de la signature de Willem Geubbels à l'OL. C'est alors qu'il a pointé du doigt certaines demandes financières : « Il était caractérisé comme le joueur le plus doué de sa génération. C’était un vrai talent. Immédiatement, on a essayé de le mettre au-dessus de toutes les caractéristiques financières habituelles. Malheureusement, on n’a pas pu se mettre d’accord rapidement. (...) Les demandes étaient anormalement supérieures par rapport à ce qu’on avait l’habitude de faire à Lyon ».
« Nous n’avons jamais fait de demandes ou d’offres financières »
Mais voilà que dans le clan Geubbels, on n'a pas forcément la même version que l'ancien président de l'OL. En effet, le père de l'actuel attaquant du Paris FC a fait savoir de son côté : « Nous n’avons jamais fait de demandes ou d’offres financières. La seule chose qu’on a toujours souhaitée, c’est de définir un projet clair et précis. Quand il avait intégré le groupe professionnel, j’avais demandé qu’il ait 10 entrées de matchs dans une saison qui en comporte 50. Derrière, on pourrait alors s’asseoir à la table et parler d’un contrat ».