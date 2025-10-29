Mercato - OL : Le problème d'argent révélé par Aulas avec un phénomène !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'instar des Benzema et Ben Arfa, Willem Geubbels a été annoncé comme l'un des plus grands talents du centre de formation de l'OL. Un crack que les Gones ont bien évidemment voulu sécurisé avec un contrat professionnel. Problème, la signature de celui-ci n'a jamais pu se faire. Pour une question d'argent ? Jean-Michel Aulas a livré les coulisses du dossier Geubbels.

N'ayant joué que 4 matchs avec l'OL, Willem Geubbels est parti très tôt à l'AS Monaco. Transféré en 2018 pour 20M€, le phénomène des Gones a donc signé son premier contrat pro en Principauté. A Lyon, Jean-Michel Aulas avait pourtant tout fait pour retenir Geubbels, mais voilà que l'ancien président de l'OL se serait heurté à certains problèmes financiers.

« Les demandes étaient anormalement supérieures » Interrogé par So Foot, Jean-Michel Aulas s'est expliqué sur les raisons de l'échec de la signature de Willem Geubbels à l'OL. C'est alors qu'il a pointé du doigt certaines demandes financières : « Il était caractérisé comme le joueur le plus doué de sa génération. C’était un vrai talent. Immédiatement, on a essayé de le mettre au-dessus de toutes les caractéristiques financières habituelles. Malheureusement, on n’a pas pu se mettre d’accord rapidement. (...) Les demandes étaient anormalement supérieures par rapport à ce qu’on avait l’habitude de faire à Lyon ».