Signature au PSG - Mbappé : La révélation inattendue !

À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye s'affirme comme un talent prometteur du PSG, totalisant déjà 12 apparitions cette saison. Alors que le bail de l’ailier court jusqu’en juin 2027, le club de la capitale prévoit de le prolonger. Un dossier dans lequel pourrait être impliqué le clan Mbappé...

Pas encore majeur (il fêtera ses 18 ans le 24 janvier prochain), Ibrahim Mbaye a su gagner la confiance de Luis Enrique, qui a compté sur le jeune ailier pour pallier les nombreuses absences sur blessure en ce début de saison. Le titi du PSG totalise déjà 12 apparitions toutes compétitions confondues, avec notamment une titularisation sur la pelouse du FC Barcelone.

Le PSG veut prolonger Ibrahim Mbaye Sans surprise, le PSG prévoit de prolonger le bail d’Ibrahim Mbaye, actuellement engagé jusqu’en juin 2027. Selon les récentes informations d’Ici Paris Île-de-France, une option présente dans le contrat du joueur devrait permettre au club de parvenir à ses fins sans difficulté.