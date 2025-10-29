PSG - Luis Enrique : Les discussions en privé qui changent tout !

Pierrick Levallet

Au PSG, Luis Enrique mise sur un point essentiel : la polyvalence. Cette diversification apporte options et imprévisibilité au club de la capitale. Le coach espagnol a fait comprendre à son vestiaire que cela lui serait bénéfique. L’entraîneur de 55 ans fait d’ailleurs passer ses messages par le biais de discussions en privé.

Le PSG détient une arme fatale : la polyvalence. Et le club de la capitale doit remercier Luis Enrique pour cela. Le coach espagnol met un point d’honneur à ce que presque chaque joueur de son effectif puisse jouer à différents postes. Warren Zaïre-Emery est capable d’évoluer au milieu de terrain et en tant que latéral droit, Senny Mayulu dans l’entrejeu, en tant que faux 9 et sur le côté droit de la défense. Ces derniers temps, Luis Enrique a même tenté Nuno Mendes plus haut sur le terrain.

Luis Enrique échange régulièrement avec ses joueurs L’entraîneur du PSG a réussi à faire comprendre à ses joueurs que cette diversification était importante pour l’équipe. Comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique fait d’ailleurs passer ses messages lors de discussions privées et individuelles. À cette occasion, le technicien de 55 ans échange sur la compréhension des espaces à occuper ou alors sur les déplacements à exécuter selon le positionnement des coéquipiers.