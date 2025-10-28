Luis Enrique : La signature au PSG qui lui a changé la vie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2023, le PSG décidait de changer d'entraîneur. Christophe Galtier était remercié et le club de la capitale décidait de faire confiance à Luis Enrique. Un choix aujourd'hui payant puisque l'Espagnol a emmené Paris sur le toit de l'Europe. Il a également métamorphosé plus d'un joueur du PSG, à commencer par Vitinha, aujourd'hui considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde.

Parti de Porto en 2022, Vitinha avait coûté pas moins de 40M€. Un investissement conséquent du PSG qui avait suscité certaines interrogations. En effet, la première saison du Portugais a été Paris a été décevante. Puis Luis Enrique est arrivé. Vitinha est alors devenu un tout autre joueur. Aujourd'hui, le Parisien est le maitre à jouer du club de la capitale. 3ème du dernier Ballon d'Or, il est considéré comme le meilleur du monde à son poste.

« Le tournant dans ma vie ici à Paris » Et si Vitinha est là où il est actuellement, il considère qu'il le doit à sa rencontre avec Luis Enrique au PSG. Pour France Bleu, le Portugais a expliqué à propos de l'entraîneur parisien, arrivé en 2023 : « Je pense que ma rencontre avec Luis Enrique est le tournant dans ma vie ici à Paris. Il m’a amené à un autre niveau, un niveau que je ne pensais pas atteindre ».