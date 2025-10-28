Luis Enrique : La signature au PSG qui lui a changé la vie !

A l'été 2023, le PSG décidait de changer d'entraîneur. Christophe Galtier était remercié et le club de la capitale décidait de faire confiance à Luis Enrique. Un choix aujourd'hui payant puisque l'Espagnol a emmené Paris sur le toit de l'Europe. Il a également métamorphosé plus d'un joueur du PSG, à commencer par Vitinha, aujourd'hui considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde.
Parti de Porto en 2022, Vitinha avait coûté pas moins de 40M€. Un investissement conséquent du PSG qui avait suscité certaines interrogations. En effet, la première saison du Portugais a été Paris a été décevante. Puis Luis Enrique est arrivé. Vitinha est alors devenu un tout autre joueur. Aujourd'hui, le Parisien est le maitre à jouer du club de la capitale. 3ème du dernier Ballon d'Or, il est considéré comme le meilleur du monde à son poste.
« Le tournant dans ma vie ici à Paris »
Et si Vitinha est là où il est actuellement, il considère qu'il le doit à sa rencontre avec Luis Enrique au PSG. Pour France Bleu, le Portugais a expliqué à propos de l'entraîneur parisien, arrivé en 2023 : « Je pense que ma rencontre avec Luis Enrique est le tournant dans ma vie ici à Paris. Il m’a amené à un autre niveau, un niveau que je ne pensais pas atteindre ».
« J'ai pris une autre dimension »
« Je pense que j’ai montré ce que je pouvais faire. Il m’a beaucoup aimé. J’ai pris de la confiance, de l’importance dans l’équipe. J’ai commencé à jouer, ça a pris une autre dimension, moi j’ai pris une autre dimension. Je me sens vraiment à l’aise, je me sens dans mes meilleures conditions quand je joue sous Luis Enrique », a poursuivi Vitinha qui estime donc devoir beaucoup à Luis Enrique.