Transfert annoncé en Espagne, le PSG lâche une réponse !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Lucas Beraldo est en difficulté au PSG. A tel point que les hautes sphères du club rouge et bleu penseraient déjà à le remplacer. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a lâché ses vérités sur le cas de Lucas Beraldo.

En janvier 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 20M€ pour s'attacher les services de Lucas Beraldo. Toutefois, l'international brésilien ne s'est jamais imposé comme un titulaire à part entière sous la houlette de Luis Enrique.

Mercato : Le PSG pense à remplacer Beraldo D'après les dernières indiscrétions de SPORT, Luis Enrique et Luis Campos ne seraient plus vraiment convaincus par les prestations de Lucas Beraldo au PSG. A tel point que le coach et le directeur sportif du club parisien penseraient à remplacer le défenseur central de 21 ans.