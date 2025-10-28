Transfert annoncé en Espagne, le PSG lâche une réponse !

Depuis le début de la saison, Lucas Beraldo est en difficulté au PSG. A tel point que les hautes sphères du club rouge et bleu penseraient déjà à le remplacer. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a lâché ses vérités sur le cas de Lucas Beraldo.
En janvier 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 20M€ pour s'attacher les services de Lucas Beraldo. Toutefois, l'international brésilien ne s'est jamais imposé comme un titulaire à part entière sous la houlette de Luis Enrique.
Mercato : Le PSG pense à remplacer Beraldo
D'après les dernières indiscrétions de SPORT, Luis Enrique et Luis Campos ne seraient plus vraiment convaincus par les prestations de Lucas Beraldo au PSG. A tel point que le coach et le directeur sportif du club parisien penseraient à remplacer le défenseur central de 21 ans.
«C'est difficile d'être un joueur important au PSG»
Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique s'est livré sur le cas de Lucas Beraldo. « Si Lucas Beraldo a progressé ? Mais j'espère ça de tous les joueurs. Notre mission en tant qu'entraineur, c'est d'améliorer l'équipe, mais aussi (les joueurs) individuellement. Beraldo, c'est un joueur que j'aime particulièrement, pour sa capacité à jouer avec le ballon et sa capacité à défendre intelligemment. C'est difficile d'être un joueur important au PSG », a confié l'entraineur du PSG.