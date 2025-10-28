Annonce officielle : Une star du PSG menacée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier, arrivé cet été au PSG pour remplacer Gianluigi Donnarumma, fait face à des critiques suite à ses premières performances mitigées. Soutenu par l'entraîneur Luis Enrique, le portier français doit néanmoins prouver sa valeur pour conserver sa place comme l’a fait savoir ce mardi son entraîneur, face à la presse.

Recruté pour remplacer pour Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie à une année de la fin de son contrat avec le PSG, Lucas Chevalier est encore loin d’être irréprochable et fait l’objet de critiques pour ses premières erreurs dans la capitale. Bénéficiant du soutien de Luis Enrique, l’ancien du LOSC reste toutefois en concurrence pour sa place.

Chevalier prévenu Interrogé sur la place de Lucas Chevalier en conférence de presse, Luis Enrique a fait passer un message important à son joueur. « Ça dépend. Aujourd'hui c'est positif, demain c'est négatif. J'essaye de gérer pour que ce soit pour le bien de l'équipe. Personne n’a une position fixe tout au long de la saison », a confié l’entraîneur du PSG, rapporté par RMC.