Annonce officielle : Une star du PSG menacée !

Lucas Chevalier, arrivé cet été au PSG pour remplacer Gianluigi Donnarumma, fait face à des critiques suite à ses premières performances mitigées. Soutenu par l'entraîneur Luis Enrique, le portier français doit néanmoins prouver sa valeur pour conserver sa place comme l’a fait savoir ce mardi son entraîneur, face à la presse.
Recruté pour remplacer pour Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie à une année de la fin de son contrat avec le PSG, Lucas Chevalier est encore loin d’être irréprochable et fait l’objet de critiques pour ses premières erreurs dans la capitale. Bénéficiant du soutien de Luis Enrique, l’ancien du LOSC reste toutefois en concurrence pour sa place.
Chevalier prévenu
Interrogé sur la place de Lucas Chevalier en conférence de presse, Luis Enrique a fait passer un message important à son joueur. « Ça dépend. Aujourd'hui c'est positif, demain c'est négatif. J'essaye de gérer pour que ce soit pour le bien de l'équipe. Personne n’a une position fixe tout au long de la saison », a confié l’entraîneur du PSG, rapporté par RMC.
Le précédent Donnarumma
L’année dernière, Luis Enrique n’avait pas hésité à se passer de Gianluigi Donnarumma, lui aussi critiqué à cette époque, pour le match de Ligue des champions contre le Bayern Munich en misant sur Matveï Safonov. Ce dernier n’avait pas fait grande sensation, permettant au portier transalpin de retrouver sa place peu après.