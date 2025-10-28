PSG : Luis Enrique annonce la fin !

Amadou Diawara

Ce mardi matin, Luis Enrique a pu diriger sa séance d'entrainement avec l'ensemble de son groupe. En effet, il n'y a plus aucun joueur blessé dans l'effectif du PSG. A la veille du déplacement à Lorient, Luis Enrique (55 ans) s'est réjoui d'avoir récupéré tout le monde.

Touché par une malédiction en ce début de saison, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a vu tous ses meilleurs éléments tomber un à un. En effet, l'infirmerie parisienne ne cessait de se remplir ces dernières semaines. Mais heureusement pour Luis Enrique, le sort a été conjuré.

PSG : La malédiction est terminée Joao Neves et Fabian Ruiz étaient les derniers joueurs blessés au PSG. Et les deux milieux de terrain ont pu disputé la séance collective de ce mardi matin, à la veille du déplacement à Lorient. Interrogé au micro de PSG TV juste avant sa conférence de presse, Luis Enrique a fait part de son immense bonheur d'avoir récupéré tous ses joueurs.