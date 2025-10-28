Achraf Hakimi remplacé : Le PSG prépare une surprise pour cet hiver ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris SG se prépare à gérer l'absence d'Achraf Hakimi, qui participera à la CAN au Maroc cet hiver. Sans recruter de doublure, Luis Enrique mise sur des solutions internes, repositionnant jusqu’à présent Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves. Le jeune David Boly pourrait également apparaître comme une option afin de renforcer le flanc droit de la défense parisienne.

Ce mercredi à Lorient, le PSG aura un avant-goût de ce qui l’attend cet hiver avec l’absence d’Achraf Hakimi, laissé au repos par Luis Enrique jusqu’à jeudi. Dans quelques semaines, le latéral droit prendra part à la CAN programmée chez lui, au Maroc, du 21 décembre et le 18 janvier. Une absence de taille à gérer pour le club de la capitale, qui a fait le choix de ne pas enrôler de doublure à ce poste.

Luis Enrique assume La semaine dernière, Luis Enrique assumait sa volonté de miser sur une solution en interne pour pallier les rares absences d’Achraf Hakimi, en repositionnant sur le flanc droit de la défense Warren Zaïre-Emery ou encore Joao Neves. « C’est sans doute le meilleur latéral droit au monde pour moi, s’enflammait l’entraîneur du PSG en conférence de presse. C’est pour ça qu’on ne signe pas d’autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d’autres options. Tu dois payer beaucoup d’argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer trois matchs et être démotivé ». Mais une autre option pourrait être privilégiée par Luis Enrique dans les prochaines semaines.