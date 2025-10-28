PSG - Hakimi au Real Madrid : La photo qui fait parler !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien qu'il n'ait jamais vraiment pu s'y imposer, Achraf Hakimi garde toujours une place spéciale pour le Real Madrid dans son coeur. Sa présence au Santiago Bernabeu dimanche le confirme, 24 heures après la victoire du PSG à Brest (3-0). L'occasion pour le Marocain d'assister au premier succès de son ami Kylian Mbappé lors d'un Clasico.

Certes, de par son héritage familial Achraf Hakimi défend les couleurs du Maroc avec la sélection nationale. Néanmoins, l'intenable latéral droit du PSG est né à Madrid. C'est au sein du club phare de la capitale qu'il a effectué sa formation entre 2006 et 2016 avant d'être lancé par l'équipe réserve de la Castilla et de compter quelques apparitions sous les ordres de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Hakimi toujours madridista Passé par l'Allemagne au Borussia Dortmund et en Italie à l'Inter, Achraf Hakimi a rejoint le PSG à l'été 2021. Et malgré les rumeurs de retour au bercail au Real Madrid qui ont circulé depuis dans la presse, l'international marocain a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain la saison dernière en y apposant sa signature sur un nouveau bail courant jusqu'en 2029.