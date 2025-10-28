PSG - Hakimi au Real Madrid : La photo qui fait parler !

Bien qu'il n'ait jamais vraiment pu s'y imposer, Achraf Hakimi garde toujours une place spéciale pour le Real Madrid dans son coeur. Sa présence au Santiago Bernabeu dimanche le confirme, 24 heures après la victoire du PSG à Brest (3-0). L'occasion pour le Marocain d'assister au premier succès de son ami Kylian Mbappé lors d'un Clasico.
Certes, de par son héritage familial Achraf Hakimi défend les couleurs du Maroc avec la sélection nationale. Néanmoins, l'intenable latéral droit du PSG est né à Madrid. C'est au sein du club phare de la capitale qu'il a effectué sa formation entre 2006 et 2016 avant d'être lancé par l'équipe réserve de la Castilla et de compter quelques apparitions sous les ordres de Zinedine Zidane au Real Madrid.
Hakimi toujours madridista
Passé par l'Allemagne au Borussia Dortmund et en Italie à l'Inter, Achraf Hakimi a rejoint le PSG à l'été 2021. Et malgré les rumeurs de retour au bercail au Real Madrid qui ont circulé depuis dans la presse, l'international marocain a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain la saison dernière en y apposant sa signature sur un nouveau bail courant jusqu'en 2029.
Hakimi aperçu dans la loge VIP du Santiago Bernabeu
Pas pour autant de quoi l'inciter à couper court à tout lien avec le Real Madrid. Et d'autant plus depuis que son ami Kylian Mbappé y évolue. Inséparables au point de passer leurs vacances estivales ensemble, les deux hommes vont voir les matchs de l'autre dès que leur calendrier le permet. Dimanche, Hakimi était au Santiago Bernabeu dans la loge VIP afin d'assister à la victoire de Mbappé avec le Real Madrid face au FC Barcelone (2-1). Il y a pris un cliché avec un socios du Real Madrid.