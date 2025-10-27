Un futur Ballon d'Or s'annonce au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dixième du classement du dernier Ballon d'Or, Nuno Mendes aurait pu prétendre à mieux compte tenu de son rendement depuis quelques mois. D'ailleurs, le latéral gauche du PSG s'imagine bien se rapprocher de la récompense ultime dans le futur.

Cette année, le PSG a trusté les places dans le top 10 avec notamment Nuno Mendes qui a fini dixième du classement. Une juste récompense pour l'international portugais qui sort d'une saison fabuleuse et qui confirme match après match qu'il est probablement le meilleur latéral gauche du monde. D'ailleurs, Nuno Mendes confirme qu'il se verrait bien gagner un jour le Ballon d'Or.

Nuno Mendes rêve du Ballon d'Or « Je suis très content pour Ousmane (Dembélé). Moi, je me concentre sur mon travail. Après, si j'arrive à remporter des trophées individuels, c'est toujours bien. Mais avant d'arriver à cela, je pense que le collectif est le plus important », lâche dans une interview accordée à l'AFP avant d'afficher sa joie d'évoluer au PSG.