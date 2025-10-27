Un grand nom revient au PSG, c'est la folie dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Petit-à-petit, l'infirmerie du PSG se vide. Plusieurs joueurs blessés ont effectivement fait leur retour à la compétition à l'image de Marquinhos, entré en jeu face à Brest ce week-end. Un retour très important qui soulage le vestiaire au sein duquel le capitaine a toujours un rôle très important.

Depuis le début de la saison, le PSG n'est pas épargné par les blessures. Plusieurs joueurs majeurs ont été arrêtés plusieurs semaines à l'image d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabian Ruiz ou encore Joao Neves, mais également Marquinhos. Blessé contre l'OM le 22 septembre dernier, le capitaine parisien a très peu joué cette saison.

Marquinhos enfin de retour En effet, Marquinhos n'a que le 17e temps de jeu de l'effectif du PSG avec 383 minutes au compteur en cinq rencontres. Mais le Brésilien a fait son grand retour à la compétition samedi contre Brest (3-0). Entré en cours de jeu, il a disputé une vingtaine de minutes pour retrouver le rythme. Une très bonne nouvelle pour les Parisiens qui retrouvent leur capitaine.